Bar do Bigode fecha as portas após 33 anos por causa da pandemia

Bigode ainda não sabe o que fará agora, mas não pretende abrir outro bar

Do Leia Notícias

Um dos mais tradicionais bares e pontos de encontro de Botucatu, o Bar do Bigode, na Rua Coronel José Vitoriano Villas Boas, no Centro, encerrou suas atividades nesta semana.

Haroldo Antônio de Paula, conhecido por todos, há 33 anos, como Bigode, disse que entregou as chaves na última segunda-feira. “Não tinha mais jeito. Estava muito fraco. Não ia mais ninguém”, relatou.

No local desde 1988, Bigode lamenta a situação em função da pandemia da Covid-19, com as restrições impostas para evitar a propagação do novo coronavírus. “Eu abria o bar de tarde, mas já tinha que fechar logo no começo da noite, não tinha mais como manter”, disse.

Chateado com o fechamento do Bar do Bigode, o empresário pediu que fosse divulgado. “Muita gente frequentou lá, por muitos anos. Coloque aí no jornal para que todos possam saber”, solicitou.

Bigode ainda não sabe o que fará agora, mas não pretende abrir outro bar. “Está muito difícil. Ainda não sei, não tenho nada previsto”, finalizou.

Servindo porções, bebidas, inclusive o famoso “Capeta”, o Bar do Bigode recebeu milhares de pessoas durante seus 33 anos, nas noites e madrugadas botucatuenses.