Cia Repentistas do Corpo realiza espetáculo e workshop gratuitos online em maio

Da Redação

A Cia Repentistas do Corpo realizará no mês de maio o espetáculo “Corpos Brasileiros” e o “Workshop de Dança Contemporânea e Percussão Corporal em Movimento” para diversas cidades do estado de São Paulo.

Para Botucatu, a apresentação do espetáculo está agendada para o próximo domingo, 9, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal https://www.youtube.com/repentistasdocorpo. Além da apresentação oficial serão promovidas mais duas sessões oficiais no dia 19 de maio (às 16 e às 20 horas) para celebrar os 20 anos de trajetória da Cia Repentistas do Corpo.

O espetáculo “Corpos Brasileiros” é inspirado nas influências e confluências entre as culturas indígena, portuguesa e africana, que tomaram lugar no Brasil e moldaram nossa força motriz. O recorte principal desta obra está na ginga, na quebra e no contratempo presentes na nossa música e, consequentemente, na maneira de dançar do brasileiro. Estas características são fruto da sonoridade dos ritmos brasileiros, onde o Baião, o Samba, o Côco, o Ijexá e o Maracatu expõem as batidas e as marcas deste choque cultural.

Além das apresentações, a programação inclui três módulos do “Workshop de Dança Contemporânea e Percussão Corporal em Movimento”, que serão oferecidos aos públicos das cidades da circulação e transmitidos ao vivo pela internet. Os cursos serão divididos nos módulos básico, intermediário e avançado.

Básico: 10, 11, 13 e 14 de maio. Segunda, terça, quinta e sexta, às 19 horas.

Intermediário: 17, 18, 20 e 21 de maio. Segunda, terça, quinta e sexta, às 19 horas.

Avançado: 24, 25, 27 e 28 de maio. Segunda, terça, quinta e sexta, às 19 horas.

O processo de seleção acontecerá através do envio de carta de interesse e breve currículo para o e-mail (ciarepentistasdocorpo@gmail.com), até um dia antes do início do módulo.

