Prefeito de Anhembi apresenta melhora da Covid-19 e é transferido para enfermaria

Não houve a necessidade de intubação

Do G1

A prefeitura de Anhembi divulgou que prefeito interino, Lindeval Augusto Mota (PP), que havia sido internado devido à Covid-19, agora está se recuperando da doença.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, após testar negativo para o coronavírus, ele agora está na enfermaria do Hospital das Clínicas de Botucatu (SP) e foi tirado do oxigênio. Mas ainda não há data definida para a alta.

Lindeval havia sido internado no dia 30 de abril devido à doença depois de testar positivo no último dia 26 quando foi afastado das suas atividades. Ainda de acordo com assessoria, ele estava apenas trabalhando de forma, mas teve uma piora e foi levado ao hospital de Conchas e depois transferido para o HC de Botucatu.

Durante a internação, a prefeitura divulgou que o prefeito estava com 50 a 70% do pulmão comprometido, porém não houve a necessidade de intubação.