Professores e profissionais da Educação terão mutirão de vacina contra a Covid neste sábado (8)

Formato será o drive-thru, em frente à nova portaria da Fazenda Lageado

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde convoca professores e profissionais de Educação com mais de 47 anos para tomarem a 2ª dose da vacina contra a Covid-19, neste sábado, 08.

O formato da vacinação será o drive-thru, em espaço montado em frente à nova portaria da Fazenda Lageado, no bairro Altos do Paraíso. As equipes estarão no local das 8 às 12 horas.

Os interessados deverão se dirigir ao local portando documento com foto, CPF e a carteirinha indicando a primeira aplicação.

A vacinação deste sábado, 08, será exclusiva para este grupo.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100