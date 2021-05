São Manuel: posto da Vila São Geraldo atenderá casos suspeitos de coronavírus e síndrome gripal

Equipes orientaram os pacientes quanto a esta mudança

Na próxima semana, haverá uma mudança no atendimento na ESF “Madre Cirema do Carmo Corrêa”, na Vila São Geraldo. Entre os dias 10 e 14 de maio, o posto de saúde se tornará em Unidade Gripal, atendendo apenas pessoas com sintomas gripais e de casos suspeitos de coronavírus.

O atendimento de rotina da unidade, como consultas agendadas, vacinação, etc., será transferido para a ESF “Dr. Manuel de Araújo Felzener”, da Vila Rica. Segundo a Diretoria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, tal medida se faz necessária devido ao grande aumento no número de casos confirmados de Covid-19 nestes bairros que, segundo dados, registrou mais de 70 casos positivos nos últimos dias.

Ao longo desta semana, as equipes do Posto da São Geraldo orientaram os pacientes quanto a esta mudança, além da importância de relatar os sintomas gripais já na chegada ao posto a fim de evitar contaminações, bem como a necessidade de ficar em casa se possível e manter os cuidados necessários, como distanciamento social, uso de álcool gel e máscaras.