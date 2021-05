Centro de Operações Integradas de Botucatu pode receber nome do delegado Sérgio Castanheira

A estrutura contará com ferramentas de monitoramento e comunicação

Da Redação

O futuro Centro de Operações Integradas (COI) deve receber o nome do delegado de polícia, Sérgio Castanheira, morto em 2012 em decorrência de um câncer. A proposta consta no Projeto de Lei nº 21/2021, de autoria do vereador Marcelo Sleiman (DEM).

A ideia é denominar o espaço, que tem sido estruturado ao lado da Pinacoteca de Botucatu como “Dr. Sérgio Paulo Martins Castanheira. Para ser aprovado, o projeto precisa de 2/3 dos votos dos vereadores, cuja análise ocorrerá nesta segunda-feira, 10 de maio.

A estrutura contará com ferramentas de monitoramento e comunicação, observando pontos estratégicos e capacidade de auxílio na prevenção e apuração de crimes. O COI abrigará a central de telefonia (153 e 199) para recebimento dos chamados de emergência e despacho de viaturas da GCM, bem como centralizará as imagens do projeto “Muralha Virtual”. Previsão do Poder Público era que o espaço fosse inaugurado no início deste ano.

Castanheira foi responsável pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), além de atuar em diversas operações policiais. Morreu em 10 de junho de 2012, aos 49 anos, após meses de luta contra um câncer no cérebro.

Biografia do homenageado

Sérgio Paulo Martins Castanheira, nasceu em Botucatu, em 28 de maio de 1963, sendo filho do Senhor Milton de Barros Castanheira e da Senhora Terezinha Fernandes Castanheira. Era pai dedicado de Thiago Henrique Martins Castanheira e Diego Sérgio Martins Castanheira.

Graduou-se em Direito pela Instituição Toledo de Ensino (ITE-Bauru) no ano de 1989. Ingressou na Polícia Civil do Estado de São Paulo, no ano de 1991, mediante concurso público, no cargo de Delegado de Polícia, função que exerceu com afinco por toda sua vida.

Em setembro de 1991, passou a exercer suas atividades junto a Delegacia Seccional de Polícia de Osasco/SP, sendo que em dezembro do mesmo ano, foi transferido para a Delegacia de Polícia do Município de Pereiras, onde permaneceu até junho de 1995, ocasião em que passou a exercer suas atividades junto ao Terceiro Distrito Policial de Botucatu.

Já em janeiro de 1996, passou a exercer suas atividades junto a Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu, onde permaneceu até abril daquele ano, sendo então designado para a 6ª CIRETRAN em Botucatu, ali permanecendo até junho, sendo posteriormente designado Delegado de Polícia Assistente, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu.

Junto a DIG de Botucatu, que possui como área de atribuição as treze cidades que compõe a Seccional de Polícia de Botucatu, especializou-se no combate a organizações criminosas, desenvolvendo investigações e trabalhos de campo no que tange a atividade operacional e de inteligência, para a colheita de subsídios para a instrução de Inquéritos Policiais.