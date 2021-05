Clínica Veterinária Municipal de Avaré desenvolve programa de controle de cães e gatos

Programa oferece serviço de castração gratuita de cães e gatos (machos e fêmeas)

Da Redação

Garantir a saúde coletiva e o bem-estar animal. Essa é a proposta do Programa Permanente de Controle Populacional de Cães e Gatos mantido pela Prefeitura da Estância Turística de Avaré, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Instituída pela Lei Municipal nº 1.066/2008, a ação é executada pela Clínica Veterinária Municipal.

O programa oferece serviço de castração gratuita de cães e gatos (machos e fêmeas) para tutores que vivem em Avaré, além de atendimento clínico.

No contexto do Programa Município VerdeAzul, Avaré cumpre com esse serviço o critério chamado “Bio 3-Ação no Verde Azul voltada para a guarda responsável de cães e gatos”.

Desde o início deste ano, já foram atendidos no local mais de 1.200 animais, entre cães e gatos.

Agendamento

O agendamento é presencial e por ordem de chegada. No momento, só há vagas para castração de gatos (macho ou fêmea).

Já o agendamento para cães (macho ou fêmea) será aberto unicamente no dia 1º de junho, também por ordem de chegada, quando serão definidas todas as castrações do segundo semestre.

A Clínica Veterinária Municipal atende ao público de segunda a sexta-feira, das 7h às 11 horas, sendo que no período da tarde são realizados somente castrações.

O endereço é Rua Seme Jubran, nº 980, Jardim Paraíso. Mais informações pelo telefone (14) 3731-0631.