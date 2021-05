Às vésperas da vacinação em massa contra a Covid-19, botucatuenses deverão fazer cadastro em site do governo

O cadastro, segundo Spadaro, servirá para dinamizar a aplicação das doses da vacina de Oxford/AstraZeneca

Da Redação

Os botucatuenses de 18 a 60 anos, deverão realizar um pré-cadastro na plataforma oficial do governo do Estado, para que possam receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O alerta, feito pelo secretário municipal de Saúde, André Spadaro, consiste em mais uma etapa preparatória para a campanha que objetiva vacinar a população em massa, e que ocorrerá ainda em maio.

Estima-se que mais de 80 mil botucatuenses necessitem fazer tal inserção das informações na plataforma VacinaJá , instituída pelo governo paulista para agilizar o processo de vacinação. Os munícipes deverão optar pelo ícone “População Geral’. No ambiente virtual será necessário o fornecimento do nome completo, número do CPF, endereço completo, telefone e e-mail.

O cadastro, segundo Spadaro, servirá para dinamizar a aplicação das doses da vacina de Oxford/AstraZeneca. Uma das etapas fundamentais para a vacinação da população. Caso alguém tenha dificuldade, a Prefeitura divulgará na segunda-feira (10), locais para buscar ajuda ao correto preenchimento deste pré-cadastro. Além do preenchimento deste documento, outros documentos serão solicitados para comprovar o domicílio, que também serão divulgados futuramente”, ressaltou o secretário.

Alguns dos documentos devem ser comprovantes de residência (contas de água, telefone, energia elétrica), bem como certidão de casamento e título de eleitor. Objetivo é que os 80 mil moradores recebam a primeira dose em um único dia, utilizando a estrutura e logística fornecida pela Justiça Eleitoral, como ocorre em momentos de eleição, com 45 seções sendo transformadas em postos. Cogita-se também que, em caso de falta de algum dos documentos, a pessoa seja encaminhada para algum posto de triagem, a ser montado em ginásios dos principais clubes da Cidade.

A segunda dose da vacina será aplicada três meses após esta etapa.