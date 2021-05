Aulas presenciais voltam nesta segunda-feira (10) em Bauru

Ocupação máxima será de 25% de alunos da mesma sala simultaneamente na escola

Da Redação

A Secretaria de Educação informa que nesta segunda-feira (10) serão retomadas as aulas presenciais nas escolas do sistema municipal de Bauru. As atividades ocorrerão no horário normal das unidades escolares, com funcionamento híbrido e número reduzido de alunos, com presença limitada por turma. Desta forma, a ocupação máxima será de 25% de alunos da mesma sala simultaneamente na escola. As equipes de apoio e professores atuarão presencialmente.

Em todas as atividades presenciais, os protocolos de saúde deverão ser seguidos integralmente para preservar a saúde de professores, funcionários e alunos no ambiente escolar.

O sistema municipal possui 23 mil estudantes, no ensino infantil (Emei, Emeiis e creches conveniadas), fundamental (Emefs), e de jovens e adultos (Ejas). As escolas deverão seguir todos os protocolos de higiene, uso obrigatório de máscara e o distanciamento entre as pessoas.

A Prefeitura de Bauru vai pagar na semana que vem o valor do vale-merenda aos estudantes do sistema municipal, com o dinheiro sendo creditado no cartão. Cada aluno receberá R$ 55,00 por mês com o vale-merenda no município.