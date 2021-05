Avaré: novo acesso sobre linha férrea facilita ligação entre bairros

Abertura vai desafogar o trânsito na região

Da Redação

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré está implantando calçamento numa travessa situada na altura do número 1000 da Avenida João Vitor de Maria.

Com isso, a importante via que cruza a região passa a ter ligação direta com a Rua Higino Rotelli, passando sobre a antiga linha férrea.

O empreendimento da Secretaria de Serviços representa uma nova opção de acesso entre o Bonsucesso e a Vila Martins. Além de facilitar a vida dos moradores da localidade, a abertura vai desafogar o trânsito na região, já que o condutor terá uma rota a mais para chegar à Vila Martins ou o sentido contrário.