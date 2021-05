Botucatu: denúncia de descumprimento de quarentena obrigatória por Covid resulta em prisão por dívida de pensão alimentícia

Até este domingo (9), 427 botucatuenses estão em quarentena domiciliar obrigatória

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) efetuou no sábado, 8 de maio, a prisão de um homem de 24 anos pelo não pagamento da pensão alimentícia. O fato ocorreu no Centro de Botucatu após averiguação de denúncia por descumprimento da quarentena imposta a casos suspeitos ou confirmados de Covid-19.

Consta em boletim que os agentes municipais foram até o endereço informado, mediante denúncia anônima, onde foi relatado que o homem seria positivo ao novo coronavírus e não ficaria em sua residência. Ao chegar no local, o mesmo disse não ter a doença e que tudo passaria de um engano. A GCM confirmou que não havia nenhum registro de ordem para a quarentena obrigatória.

No entanto, ao ter consultado o documento no sistema integrado com a justiça, ficou constatada pendência e mandado de prisão expedido por causa do atraso no pagamento de pensão. Devido a isso, o homem teve prisão decretada e encaminhado ao Plantão Policial. Posteriormente, foi transferido ao Centro de Detenção Provisória de Itatinga.

Até este domingo (9), 427 botucatuenses estão em quarentena domiciliar obrigatória. Em caso de descumprimento serão processados por crime contra a saúde pública.