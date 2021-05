Casos de Covid-19 têm queda de 6% na semana em Botucatu

De 2 a 8 de maio foram registrados 367 novos casos de coronavírus na Cidade

Da Redação

Os casos de Covid-19 tiveram queda de 6% em Botucatu nos últimos sete dias, conforme boletim apresentado neste sábado, 8 de maio, pelo secretário municipal de Saúde, André Spadaro. A análise compreende as chamadas “semanas epidemiológicas”, sendo a terceira mensuração após o início da Fase de Transição do Plano São Paulo, que flexibilizou atividades econômicas e de circulação de pessoas.

De 2 a 8 de maio foram registrados 367 novos casos de coronavírus na Cidade, percentual 6% menor do que o período anterior, quando foram 392 infecções, no período de 25 de abril a 1º de maio. O acumulado nesta semana ainda é maior do que foi observado entre 18 e 24 de abril, quando ocorreram 341 novas infecções.

Botucatu tem 12.056 casos confirmados da enfermidade desde o início da pandemia, em março de 2020. Até o momento, 80 moradores estão internados para tratamento em hospitais, com outros 427 estando em quarentena domiciliar obrigatória. A pandemia ainda matou 201 pessoas na Cidade.

