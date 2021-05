CPFL tem autorização para reajustar tarifa de energia em 8,64%

Reajuste já vale desde 22 de abril

Da Redação

A CPFL Paulista, distribuidora do Grupo CPFL Energia que atende 234 municípios do interior de São Paulo, informa que a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, dia 22 de abril, o reajuste tarifário anual (RTA) a ser aplicado aos clientes da empresa. A tarifa terá um aumento médio de 8,64% para os clientes do grupo B, conectados na baixa tensão (residências, indústrias e comércios de pequeno porte) e um aumento médio de 9,60% para os consumidores ligados à alta tensão (indústrias e comércios de grande porte). O reajuste já vale a partir do dia 22 de abril.

Para o cálculo das tarifas, a Aneel considera a atualização de custos com a compra de energia dos geradores, com sistema de transmissão e com a distribuição da energia elétrica, assim como com os encargos setoriais, conforme regras estabelecidas para o todas as empresas do setor.

A alta da tarifa foi gerada por 4 fatores principais. O primeiro foi o aumento do custo de compra de energia das usinas geradoras, que possui uma parte de seu custo associado ao dólar, que por sua vez sofreu forte elevação entre 2020 e 2021. O segundo fator foi a incorporação de novas instalações de transmissão de energia, que são as grandes linhas que trazem energia das usinas até a região da CPFL Paulista, agregando mais robustez ao sistema elétrico. Em terceiro, tivemos a inclusão da primeira parcela do encargo da CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) Covid. Por fim, há impactos decorrentes da alta do IGP-M, índice de inflação utilizado para atualização da Parcela B, conforme contrato de concessão.

Esses fatores de elevação foram compensados por alguns elementos que mitigaram o reajuste tarifário final. Tivemos a reversão total do aporte recebido da conta-covid em 2020 , além da antecipação da redução de custos de transmissão e de compra de energia da Usina de Itaipu a serem incorridas pela CPFL Paulista nos próximos 12 meses. Adicionalmente, a própria CPFL Paulista propôs à ANEEL a devolução antecipada das receitas de ultrapassagem de demanda e de excedentes de reativos, bem como postergação de parte do efeito médio tarifário até o processo tarifário de 2022, procurando dessa forma minimizar o reajuste para seus consumidores nesse atual momento desafiador da pandemia COVID-19.

Uma comparação dos últimos dez anos mostra que a tarifa de energia residencial da CPFL Paulista teve reajustes abaixo da inflação acumulada no período. A tarifa residencial variou cerca de 32% abaixo da variação do IGP-M (Índice Geral de Preço – Mercado) no mesmo período, mesmo considerando o reajuste aprovado hoje.

Condições de Pagamento e parcelamento:

Para contribuir com seus clientes, a CPFL Paulista disponibiliza diversas formas de pagamento, como: pagamento pelo PIX (www.cpfl.com.br/pix), pagamento via auxílio emergencial e via cartão de crédito.

Os clientes que estiverem com uma ou mais contas em atraso podem pagar e parcelar o débito em aberto em até doze vezes nos cartões de crédito Mastercard e Visa e no boleto. Essa condição é exclusiva para pagamentos via canais digitais e é válida para um valor entre R$ 150 a R$ 18 mil. Acesse www.cpfl.com.br/parcelar.