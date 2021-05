Botucatu receberá nova pista de skate por meio de investimento estadual

Construção será viabilizada por meio de convênio

Da Redação

A região do bairro 24 de Maio, em Botucatu, deverá ser contemplada com a construção de uma pista de skate, conforme anunciado nesta segunda-feira, 10 de maio, pelo governador João Doria, que prevê a instalação de praças esportivas em mais de 220 municípios paulistas.

Segundo divulgado pela assessoria do governo do Estado, a construção será viabilizada por meio de convênio firmado com as prefeituras das Cidades contempladas. Em Botucatu, única cidade da região a ser beneficiada, a nova quadra deverá ser instalada em uma área entre as Ruas Daniel Antônio Nicolau, Leopoldina Pinheiro Cintra e Benedito Cabral.

Para que o local seja efetivamente transformado em pista de skate, será necessária a apresentação de um projeto de lei que denomine a área em praça. Expectativa do governo do estado é que até o final deste ano a obra esteja finalizada.

Não foi informado o quanto a atual pista custará aos cofres públicos. O programa de reestruturação dos espaços esportivos no interior paulista deve ter injeção de R$ 36 milhões em instalações, sendo 120 novas academias ao ar livre, 100 pistas de skate, além da revitalização de 40 quadras poliesportivas.

Botucatu possui atualmente mais de dez pistas de skate espalhadas por diversas regiões. Tais equipamentos esportivos também são acompanhados por academias ao ar livre, como ocorre na Avenida Conde de Serra Negra, Jardim Planalto, na Praça da Juventude e na Cohab 1, além da tradicional pista na Cecap.