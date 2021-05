Fatecs abrem inscrições para o Vestibular do segundo semestre

O valor da taxa de inscrição é de R$ 39

A formação superior tecnológica é um dos atalhos para quem busca colocação no mercado de trabalho ou para aquela tão aspirada promoção. Esse projeto já pode começar a ser planejado. Nesta segunda-feira, 10, as Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) abrem inscrições para o processo seletivo do segundo semestre. O prazo vai até as 15 horas do dia 7 de junho, exclusivamente pelo site vestibularfatec.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 39.

A seleção dos candidatos será por análise de histórico escolar, sem prova presencial ou online. A mudança do critério de avaliação se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos.

Serão avaliadas as notas de Língua Portuguesa e Matemática da segunda série do Ensino Médio. Candidatos que estão cursando o Ensino Médio por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou modalidade semelhante podem apresentar notas referentes ao segundo termo deste ciclo, desde que no ato da matrícula comprovem a conclusão do Ensino Médio.

A previsão é de que as aulas comecem de forma remota (online). O retorno para o formato presencial deve ocorrer quando as metas para flexibilização da quarentena forem alcançadas.

Crescimento de vagas

O Vestibular das Fatecs oferece um total de 18.160 vagas, distribuídas entre os 84 cursos superiores de tecnologia. Esse número representa um crescimento de 2.360 vagas comparado ao processo seletivo do mesmo semestre do ano passado (15.800).

As Fatecs vão disponibilizar computadores online aos candidatos que tiverem dificuldade de acesso à internet para fazer a sua inscrição. Os interessados devem entrar em contato com a unidade para verificar data e horário de atendimento. Para utilizar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do Centro Paula Souza (CPS).