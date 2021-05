Vacinação em massa será no domingo, 16, caso as doses cheguem a tempo

Prefeito revelou que as vacinas já estão em São Paulo

Do Leia Notícias

A vacinação em massa dos moradores de Botucatu contra a Covid-19 ocorrerá no próximo domingo, 16 de maio.

A informação foi confirmada pelo Prefeito Mário Pardini, na manhã desta segunda-feira, 10, em entrevista a uma rádio local.

De acordo com Pardini, a imunização só não ocorrerá no domingo, 16, se as 80 mil doses da vacinas AstraZeneca / Oxford não chegarem até quarta-feira, 12.

O Prefeito revelou que as vacinas já estão em São Paulo, em um galpão do Governo estadual, refrigeradas, prontas para o envio para Botucatu.