Câmara de Botucatu aprova nome de delegado ao futuro Centro de Operações Integradas

Espaço receberá o nome de Paulo Sérgio Martins Castanheira, delegado que faleceu em 2012

Sem projetos polêmicos na pauta, transcorreram de forma tranquila as três horas de trabalho legislativo na noite desta segunda-feira, 10 de maio, na Câmara Municipal de Botucatu. O destaque ficou por conta dos pronunciamentos dos vereadores no Grande Expediente e a aprovação unânime dos dois projetos da Ordem do Dia.

Com a participação dos 11 vereadores por acesso remoto, a Sessão Ordinária começou com a leitura das proposituras do Pequeno Expediente, que teve como saldo final o encaminhamento de 5 indicações, a aprovação de 2 votos de pesar, 16 requerimentos e 8 moções.

Já eram mais de 22h30 quando teve início a Ordem do Dia, que tinha dois projetos na pauta. Por iniciativa do vereador Marcelo Sleiman e com o voto unânime do plenário virtual, o Centro de Operações Integradas (COI) do município vai receber o nome de Paulo Sérgio Martins Castanheira, delegado que faleceu em 2012 (Projeto de Lei 21/2021, com emenda de autoria do vereador Marcelo Sleiman).

