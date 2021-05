Vacinação de gestantes com comorbidades está suspensa temporariamente em todo o Estado

Paralisação ocorre após comunicado da Anvisa emitido na noite desta segunda-feira (10)

Da Redação

O Plano Estadual de Imunização (PEI) contra COVID-19 decidiu suspender temporariamente a vacinação de gestantes com comorbidades, prevista para começar hoje (11) em todo o estado, em virtude do comunicado da Anvisa emitido na noite desta segunda-feira (10).

A Nota Técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orienta que o uso da vacina da AstraZeneca seja feito de acordo com o indicado na bula, que não recomenda o uso do imunizante em gestantes sem orientação médica, e deve ser seguida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Em virtude deste comunicado, o Plano Estadual de Imunização (PEI) seguirá as orientações comunicadas pela agência com a suspensão temporária e geral da vacinação deste grupo. Novas orientações serão comunicadas após pareceres técnicos do Ministério da Saúde e da Anvisa.