Vereadores aprovam moção de Congratulação a Bolsonaro por vacinação contra a Covid-19 em Botucatu

Acordo firmado prevê a imunização de mais de 80 mil pessoas

Da Redação

Vereadores de Botucatu aprovaram, na segunda-feira, 10 de maio, moção de congratulação ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) pelo apoio dado pelo governo federal no acordo firmado pela Prefeitura de Botucatu com a Fiocruz, universidade de Oxford/AstraZeneca e a Unesp, que culminou com a viabilização da vacinação em massa que ocorrerá no próximo domingo, 16 de maio.

Autoria da moção nº 37/2021 é dos vereadores Sargento Laudo (PSDB), Abelardo (Republicanos), Erica Liao (Republicanos) e Silvio dos Santos (Republicanos). Na justificativa, os parlamentares frisam que:

“Botucatu vive um momento político especial com a certeza de que a sua população estará resguardada graças à vacinação em massa de sua população adulta pelo acordo validado pelo Ministério da Saúde, através do Ministro Marcelo Queiroga. Todo esse trabalho liderado pelo Prefeito Mário Pardini, encontrou as portas abertas do Governo Federal através do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A importância dessa parceria entre dois líderes políticos que tem o respeito do povo e trabalham efetivamente na busca do seu bem-estar. Considerando que o Presidente Bolsonaro recebeu 72% dos votos do eleitorado de Botucatu em 2018 e o Prefeito Pardini recebeu 85% dos votos em sua reeleição em 2020. Bem como que o Brasil vive e sente a importância de ter um governo sério e que estruturou seu Ministério com base no mérito e competência de seus auxiliares, obtendo um desempenho excelente a recuperar a credibilidade do país.”

Complementam, ainda, que “considerando que é importante para a população de Botucatu que essa parceria entre o Prefeito Pardini e o Presidente Bolsonaro seja consolidada e ampliada e que Botucatu almeja muito um desenvolvimento econômico e social que precisa do apoio do Governo Federal e pode, de sua parte, levar à grande tarefa empreendida pelo Presidente Bolsonaro de recuperação e elevação da Gestão Pública, o seu apoio e incentivo”.

O acordo firmado pela Prefeitura de Botucatu e o Ministério da Saúde ocorreu no último 26 de abril, prevê a imunização de mais de 80 mil pessoas acima de 18 anos e abaixo de 60 anos. A campanha integra um estudo de efetividade da vacina desenvolvida pela Oxford/AstraZeneca.

Em diversas ocasiões, o governo do presidente Bolsonaro recusou a compra de vacinas contra a Covid-19, incentivando o uso de remédios sem eficácia comprovada, com a adoção do chamado tratamento precoce. Reportagem do G1, publicada em abril deste ano, contabilizou onze ocasiões que isso teria ocorrido, incluindo os laboratórios do Butantan e Pfizer, além da iniciativa Covax Facility. O Brasil concentra, ainda, mais de 400 mil mortes e 15 milhões de infectados pela Covid-19. Tais resultados forçaram o Senado Federal a instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), em curso, para averiguar a conduta do governo federal frente à pandemia.

Botucatu acumula 204 mortes provocadas pelo novo coronavírus e mais de 12 mil moradores infectados com o vírus SARS-Cov2, conforme boletim da Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação, em âmbito municipal teve início em janeiro, com aplicação das doses de CoronaVac, compradas pelo governo paulista. Até o momento, 56.897 doses foram aplicadas, sendo tanto a viabilizada pelo Instituto Butantan quanto pela Oxford.