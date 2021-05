CPFL amplia programa “Conta Mínima” para quem tem tarifas de R$ 70

Serviço permite a quem registrar um baixo consumo, pagar a sua conta junto a próxima conta

Da Redação

Clientes da CPFL Paulista com conta de energia menor que R$ 70 passarão a contar com a facilidade da Conta Mínima, serviço que permite a quem registrar um baixo consumo, pagar a sua conta junto a próxima conta, quando atingir um valor superior a esse. A comodidade, que já existia e considerava o valor mínimo de até R$ 40, agora vai beneficiar um número maior de pessoas, que não precisarão se preocupar com a conta até próximo mês. Nesse caso, os clientes receberão uma conta sem código de barras e sem código do Pix para pagamento, indicando que o valor ficará acumulado para o próximo mês, sem multa ou juros.

A expansão na CPFL Paulista vai ampliar o benefício, dos atuais 300 mil clientes para quase 875 mil, em média. Hoje, cerca de 600 mil clientes de todas as distribuidoras do grupo CPFL Energia já usufruem da facilidade, e a previsão é de que até 1,7 milhão de consumidores se beneficiem com o aumento do valor mínimo.

Como funciona. Tem direito automático à Conta Mínima os clientes que registrarem um consumo de até R$ 70. Eles receberão automaticamente uma conta nesse primeiro mês sem código de barras, que serve apenas como um demonstrativo do valor atingido. No mês seguinte, caso a soma da fatura anterior e da atual tenha atingido R$ 70 ou mais, será emitida uma conta normal, com todas as informações e dados necessários para o pagamento. Nesse caso, por ser uma facilidade oferecida pela distribuidora, não serão cobrados multas ou acréscimos. No máximo, duas contas podem ser acumuladas e, no terceiro mês, a conta deverá ser paga, independentemente do valor.

No entanto, o benefício não vale para quem está enquadrado na Tarifa Social, clientes do Poder Público, serviços públicos e de iluminação pública e aqueles que tiverem em suas contas de energia cobranças de serviços de terceiros.

Caso o cliente não queira aderir à Conta Mínima, ele poderá solicitar o seu cancelamento facilmente pelo site da companhia, no www.cpfl.com.br, ou por meio do aplicativo “CPFL Energia”, com navegação gratuita, disponível para todas as plataformas de dispositivos móveis. Basta procurar pela função Minha Conta e depois Conta Mínima. A empresa também disponibiliza o atendimento telefônico, no 0800 010 1010. Todos os canais são gratuitos e funcionam 24h por dia, sete dias por semana. Para mais informações sobre o conta mínima, acesse www.cpfl.com.br/contaminima

Fique em casa – facilidades:

Conta e Pagamento online: O cliente que preferir receber a sua conta por meio de canais digitais, pode solicitar, a qualquer momento, a sua inserção na conta digital (e-mail ou SMS). A iniciativa visa trazer mais comodidade para os clientes, facilitando o pagamento online. Sem sair de casa, os clientes podem quitar sua conta por meio do cartão do cartão de crédito (Visa ou Mastercard), Pix, Auxilio Emergencial ou usando sua internet banking.

Serviços Digitais: Os clientes da CPFL Paulista não precisam sair de casa para resolver qualquer pendência com a companhia. Nos canais digitais da empresa é possível encontrar mais de 30 opções disponíveis, como: solicitar segunda via de conta, trocar titularidade, pedir religação do serviço e até enviar documentos e fotos. Para ter acesso aos serviços, o cliente deve acessar http://www.cpfl.com.br/​ ou baixar o aplicativo ‘CPFL Energia’ (com navegação gratuita) no smartphone ou tablet. A segunda via das contas também pode ser solicitada por SMS. Basta o cliente enviar um SMS com a palavra CONTA com o número do “seu código” (número presente na conta de energia) para 27351. Os demais serviços também podem ser realizados pelo Call Center de cada distribuidora do grupo CPFL.