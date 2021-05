Embraer anuncia a venda de 9 jatos para a Alaska Air, nos Estados Unidos

Alaska Airlines tem atualmente 62 jatos Embraer E175 em sua frota

Da Redação

A Embraer anunciou a venda de nove novos jatos E175 para o Grupo Alaska Air e sua subsidiária Horizon Air. As aeronaves E175 voarão exclusivamente com a Alaska Airlines, sob um acordo de compra de capacidade (CPA-Capacity Purchase Agreement, em inglês). O valor do contrato, o qual será incluído na carteira de pedidos da Embraer do segundo trimestre, é de US$ 449,1 milhões, com base nos preços de lista atuais.

“Temos gerenciado os impactos da pandemia e estamos em um caminho sólido de recuperação. O E175 continua sendo uma parte fundamental de nossa estratégia”, disse Nat Pieper, Vice-Presidente Sênior de Frota, Finanças e Alianças da Alaska Airlines. “Estamos entusiasmados com o crescimento nos próximos anos, o que sempre esteve no DNA da Alaska. O E175 é um avião excelente para nos ajudar a adicionar novas rotas e frequências e para complementar nossas aeronaves da linha principal para atender à demanda flutuante com a capacidade certa”.

A Alaska Airlines, um novo membro da oneworld Alliance, tem atualmente 62 jatos Embraer E175 em sua frota, operada pelas companhias Horizon Air e SkyWest Airlines. A aeronave de 76 assentos será entregue com a pintura da Alaska Airlines e configuração de três classes de serviço, a partir de 2022.

Joe Sprague, Presidente e CEO da Horizon Air, disse: “Nossos clientes amam o conforto e a conveniência do E175, especialmente sua configuração de dois assentos de cada lado do corredor, o que significa que ninguém precisa se acomodar em um assento no meio. O tamanho e a eficiência do E175 também nos permitem impulsionar voos em mercados-chave, oferecendo aos nossos clientes a flexibilidade que eles desejam”.

Mark Neely, Vice-Presidente de Vendas e Marketing da Embraer Aviação Comercial para as Américas, diz que “o E175 é verdadeiramente a espinha dorsal do mercado regional da América do Norte; a participação de mercado da Embraer no segmento de 70-90 assentos na região é de 85%. Atualmente, há 588 jatos E175 voando em companhias dos EUA e Canadá para cidades do Canadá, Estados Unidos, México e América Central”.

O Grupo Alaska Air também anunciou, hoje, um acordo para mais oito aeronaves E175 com a SkyWest Airlines. Quando todas as 17 aeronaves anunciadas hoje forem entregues, o Grupo Alaska Air terá 79 jatos E175 em sua frota regional operada pela Horizon e SkyWest.

A Horizon está convertendo nove opções de seu contrato de abril de 2016 em pedidos firmes. Somados aos três pedidos firmes restantes da Horizon, eles terão uma frota de 42 jatos E175 voando para a Alaska Airlines, quando todas as aeronaves forem entregues.

O E175 tem sido fundamental para as operadoras pois são perfeitamente adequados para reconstruir frequências e adicionar capacidade incremental para atender à crescente demanda doméstica. Durante 2020, foi o primeiro tipo de aeronave a se recuperar, cumprindo 100% do cronograma de 2019 da Alaska Airlines em novembro de 2020. Em outubro passado, o E175 começou a substituir aeronaves maiores em diversas rotas internas no Alasca. A Alaska Airlines também vem construindo sua presença na Califórnia com o acréscimo de novas rotas sazonais entre cidades da Califórnia e do estado de Montana com o E175.