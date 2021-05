FMVZ da Unesp colaborará na campanha de vacinação de massa contra a Covid-19 cedendo 38 profissionais

Equipe da FMVZ vai atuar no Ginásio da Escola Municipal Francisco Marins, em Rubião Júnior

Da Redação

A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, participará da vacinação em massa contra a Covid-19, que ocorrerá no município no próximo domingo, 16 de maio.

A direção da FMVZ e seu Conselho de Residência em Medicina Veterinária atenderam à solicitação da Prefeitura Municipal de Botucatu para que os residentes da Faculdade integrem a equipe que trabalhará na linha de frente da vacinação. Ao todo, 38 residentes do Programa de Residência em Área Profissional da Saúde da FMVZ, além de professores e pós-graduandos, atuarão na campanha.

A vacinação faz parte do projeto de estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Ministério da Saúde, Governo Federal e Fundação Gates.

Sob a coordenação da equipe da Prefeitura Municipal, os residentes vão colaborar em diversos aspectos da organização da vacinação em massa, exercendo desde atividades de triagem de documentos até higienização de móveis e de ambientes, entre outros serviços. A equipe da FMVZ vai atuar no Ginásio da Escola Municipal Francisco Marins, em Rubião Júnior.

“A FMVZ sempre foi pioneira e participativa na nossa cidade e não poderia deixar de estar presente neste momento tão especial. Nós, médicos veterinários, somos profissionais da saúde e ficamos honrados em dar mais esta contribuição nas ações contra o Covid-19, assim como estamos fazendo desde o início da pandemia”, comenta o coordenador do Conselho de Residência em Medicina Veterinária da FMVZ, professor Luiz Henrique de Araújo Machado.

Como mencionado pelo docente, os residentes da FMVZ participaram de várias ações durante a pandemia, tais como: colaboração com o Instituto de Biotecnologia (Ibtec) da Unesp, nas atividades de diagnóstico do Covid-19; parceria com a Vigilância Sanitária (VISA) de Botucatu, em atividades de orientação e informação sobre boas práticas na fabricação de alimentos a funcionários e proprietários de estabelecimentos que manipulam alimentos no município; colaboração com as atividades do Núcleo Interno de Regulação (NIR) do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina, com o objetivo de auxiliar na regulação de vagas para pacientes com suspeita de coronavírus, além de uma campanha de arrecadação de alimentos para famílias necessitadas de Botucatu, desenvolvida pela Associação dos Médicos Veterinários Residentes de Botucatu (AMVRB) em parceria com o coletivo Flor do Gueto.

“Desde o início da pandemia nossos residentes têm auxiliado o sistema de saúde do município, observando os fundamentos do conceito de Saúde Única, em várias frentes do combate à pandemia. As colaborações com Vigilância Sanitária, Hospital das Clínicas e Ibetec são exemplos dessa atuação”, comentou o diretor da FMVZ, professor Cezinande de Meira. “Temos que parabenizar o trabalho em conjunto feito pelas equipes da Faculdade de Medicina da Unesp, Reitoria, Hospital das Clínicas e Prefeitura para que essa vacinação em massa pudesse acontecer no município de Botucatu. Uma vez mais, os residentes da FMVZ vão contribuir, atuando nessa iniciativa que, além de proteger a população, também nos permitirá retomar as atividades presenciais normais da universidade”.