Lula tem 41% e Bolsonaro, 23%, em pesquisa para eleição 2022 do Datafolha

Jair Bolsonaro teria um empate técnico em um 2º turno contra Doria, com 39% das intenções de voto para o presidente e 40% ao governador de SP. Bolsonaro perderia para Ciro Gomes, de 36% a 48%.

Bolsonaro, segundo a pesquisa, tem 36% entre os entrevistados que declararam estar vivendo normalmente, mesmo com a pandemia — Lula tem 33%. Quem disse estar mantendo as recomendações de isolamento social apoiam o candidato do PT, com 58% contra 8% a favor do atual presidente.

Ainda, Bolsonaro tem apoio forte de homens (29%), dos que declararam ter o Ensino Médio completo (26%) e dos que tem renda de cinco a dez salários mínimos (30%).

O presidente perde para Lula em todas as regiões do país, mas tem melhor desempenho no Sul, no Centro-Oeste/Norte, com 28%.

Entre os evangélicos, Bolsonaro tem 34% e Lula 35% das intenções de voto, um empate técnico segundo critérios do Datafolha.

Já entre os desempregados que procuram trabalho, 16% votariam em Bolsonaro. Contudo, o presidente lidera entre os empresários com 49% das intenções de voto. Neste grupo, Lula tem 26%.

Dentre os que receberam o Auxílio Emergencial, 22% disseram que votariam no presidente.

Ciro Gomes se sai melhore entre os entrevistados que têm ensino superior, com 11%, e com os mais ricos (13%).

O índice de rejeição do Datafolha mostra que Bolsonaro tem 54%, seguido por Lula (36%), Doria (30%), Huck (29%), Moro (26%) e Ciro (24%).

Índice de rejeição