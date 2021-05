Menor de 17 anos é detido no Porto Said por estupro

Menor foi transferido para a Fundação Casa, em Cerqueira César

Da Redação

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta quarta-feira, 11 de maio, com uma pendência com a Justiça por estupro contra uma menor de idade. O fato foi registrado pela Guarda Civil Municipal (GCM) na região do Porto Said.

Consta em boletim que durante patrulhamento pelo bairro, distante a mais de 30 quilômetros da área urbana de Botucatu, a guarnição deparou-se com o asolescente que demonstrou comportamento estranho. Ao ser abordado, não teve nenhum objeto ou substância ilícita encontrados.

Mas, em consulta ao sistema integrado constatou-se um mandado de busca e apreensão expedido da 1° Vara Criminal do Foro da Comarca de Botucatu, natureza ato infracional Art. 103 da lei n°8069/90 do estatuto da criança e adolescente/ Art. 217-A do código penal estupro de vulnerável.

O menor, junto com a mãe, foi encaminhado a Polícia Civil, posteriormente sendo recolhido a Fundação Casa João Paulo II de Cerqueira Cesar, ficando a disposição da Justiça.