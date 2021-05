Pint of Science 2021, promovido pela Unesp Botucatu, será em versão online

Para participar do evento não é preciso realizar inscrição prévia

Da Redação

Em Botucatu, já foram realizadas três edições presenciais e uma online do Pint of Science, todas de muito sucesso, sendo uma delas com o maior público do Brasil em alguns dias. Este ano, o evento acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de maio, às 19h30, no canal do YouTube da Agência de Divulgação Científica e Comunicação (AgDC) do IBB.

“Aproveitamos o formato remoto para convidar pessoas de diferentes regiões do país para participarem, o que seria mais difícil se o evento fosse presencial”, conta a professora Ariane Rozza, do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do Instituto de Biociências de Botucatu (IBB) e coordenadora do Pint of Science Botucatu.

“Nesse cenário político que desvaloriza a ciência e os cientistas, o Pint of Science se torna ainda mais importante, porque leva ciência de qualidade e gratuita. Para participar, não é preciso ter formação acadêmica, porque nós conduzimos todas as discussões em linguagem acessível para qualquer pessoa”, finaliza Ariane.

Quais serão os temas?

O primeiro dia do evento será dedicado ao diálogo sobre o que é pseudociência e será conduzido por Gabriela Bailas, que é doutora em Física Teórica de Partículas e criadora de conteúdos do @fisicaeafins e co-host no podcast @panoramas. “A física vai diferenciar ciência e pseudociência e nos mostrar como aprender a exercitar o nosso pensamento crítico e evitar o charlatanismo”, explica Gabriela.

Já no dia 18, será a vez de falar sobre os desafios que pessoas transgêneras enfrentam no ambiente educacional e quais seus direitos. Para conduzir o bate-papo, teremos Ana Lígia Barbour Scott, docente na Universidade Federal do ABC (UFABC), e Beatriz Pagliarini Bagagli, doutoranda em Linguística na UNICAMP.

Para fechar o evento, no dia 19, haverá uma conversa com três indígenas sobre suas trajetórias de vida, desafios e conquistas até chegarem à universidade.“Para escolher os temas, pensamos em assuntos que precisam ser levados para dentro da casa das pessoas Então, escolhemos a pseudociência, a questão indígena, e a discussão sobre pessoas transgêneros, que são temas importantes e não muito vistos em debates científicos”, comenta Ariane.

Como participar?

Para participar do evento não é preciso realizar inscrição prévia. Basta acessar o canal da AgDC no YouTube, às 19h30, nos dias 17, 18 e 19.

Link do canal: https://www.youtube.com/c/AgDCIBB