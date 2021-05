Receita simplifica acesso à declaração pré-preenchida de imposto de renda

Para ter acesso à opção, a conta

deve

possuir selos de nível

prata ou ouro.

Para obter o selo de confiabilidade ‘prata’, o cidadão pode confirmar sua identidade através do serviço Balcão Presencial INSS, por meio do acesso à conta bancária no

internet banking,

por meio da Validação Facial (CNH) com o aplicativo meu

gov

br. e por meio do Cadastro básico de servidores públicos da União. Em relação à obtenção do selo de confiabilidade ‘ouro’, o cidadão pode utilizar a Validação Facial (TSE) com o aplicativo meu

gov

br. ou o certificado digital.

Todas as opções estão disponíveis para

consulta.