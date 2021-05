Botucatu: falsificação de documento para participar da Vacinação em massa poderá resultar em prisão

Setor e inteligência da Polícia está acompanhado as mensagens pelas redes sociais

Do Botucatu Online

Botucatu terá um forte esquema de segurança no próximo domingo (16), o dia “D” da vacinação em massa na cidade. Para que o estudo inédito sobre a vacina Oxford/AstraZeneca tenha sucesso, todos os moradores com idade entre 18 e 60 anos (cerca de 80 mil pessoas) deverão tomar a primeira dose do imunizante neste fim de semana.

Por isso, todo o efetivo dos policiais civis, militares e da Guarda Civil Municipal (GCM) vai estar nas ruas, e as equipes também vão contar com o apoio do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de Sorocaba (SP) e agentes de outros municípios.

Em entrevista para a TV TEM, o delegado seccional Lourenço Talamonte Neto explicou que “todos os pontos terão policiais civis, militares e GCMs acompanhando essa vacinação e garantindo a segurança da população. Se por ventura alguém quiser ser vacinado e não for morador, apresentar documento falso, vai ser responsabilizado criminalmente por isso, dependendo da situação pode até ser preso em flagrante”.