Botucatu tem mais uma escola de Ensino Integral, na região da Cohab 1

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu fará nesta sexta-feira, 14, a entrega de mais uma escola de Ensino Integral, desta vez no Conjunto Habitacional Humberto Popolo, a Cohab I, região sul da Cidade.

A nova unidade escolar atenderá alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e possui aproximadamente 1.600 m² de área construída, com 10 salas de aula e capacidade para atendimento de até 300 alunos em período integral.

A unidade foi construída com a colaboração de servidores públicos municipais. Com isso, a Prefeitura conseguiu economizar aos cofres públicos mais de 30% do valor orçado.

Inicialmente a escola atenderá 150 alunos oriundos do Conjunto Habitacional Eng. Francisco Blasi (Cohab do SESI) e Parque Residencial 24 de Maio, em sua maioria estudantes da EMEF Nair Amaral, os quais serão transportados pelos veículos da frota escolar municipal.

“É uma alegria poder entregar mais uma escola de ensino integral ao Município. Esta é a quarta escola que inauguramos e com certeza será mais um instrumento que trará um aprendizado de qualidade aos nossos alunos. Esta escola receberá o nome da Profª. Elza Judith Carmelo Torres, em uma justa homenagem para uma educadora que se dedicou muito a seus alunos”, comentou o Prefeito Mario Pardini.

A Rede Municipal de Ensino conta atualmente com cinco escolas de período integral, localizadas nos bairros Jardim Cambuí, Jardim Itamarati, Residencial Cedro, Residencial Maria Luiza e Jardim Monte Mor.

Botucatu conta com 64 escolas na Rede Municipal, com cerca de 15 mil alunos matriculados, da Educação Infantil ao Ensino de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Serviço:

EMEFI Prof.ª Elza Judith Carmelo Tôrres

Av. Jaime de Almeida Pinto, s/n

Cohab I – Botucatu