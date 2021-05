Concurso público em São Manuel será realizado neste domingo, 16

Provas serão realizadas na Escola “Dr. Manuel José Chaves” (Instituto) e na Faculdade Marechal Rondon (FMR)

Da Redação

No próximo domingo, 16, será realizada a prova objetiva do Concurso Público 01/2020 para preenchimento de cargos na administração pública municipal.

As provas serão realizadas na Escola Estadual “Dr. Manuel José Chaves” (Instituto) e na Faculdade Marechal Rondon (FMR). No período da manhã, os portões serão abertos às 07h e no período da tarde às 13h. As provas terão início às 14h e 15h, respectivamente, com duração mínima de 2 horas e máxima de 4 horas.

Importante frisar que os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência da abertura dos portões e devem levar caneta esferográfica azul ou preta e documento de identidade original. Atendendo o protocolo de prevenção à Covid-19, o candidato só terá acesso ao local de prova se estiver utilizando máscara facial e, se possível, levar higienizador de mãos.

O Edital está disponível no link https://www.saomanuel.sp.gov. br/arquivos/edital_de_ convocacao_prova_objetiva_ 04022502.pdf. Mais informações podem ser obtidas através do site do município ou, ainda, no site da organizadora www.globalconcursos.org.br.