Justiça Eleitoral marca para 4 de julho eleições suplementares em Anhembi

Pleito anterior, que teve como vencedor Miguel Machado, foi cancelado

Da Redação

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) fixou a data de 4 de julho para a realização de eleição suplementar para prefeito e vice-prefeito em Anhembi. O pleito anterior, realizado em novembro, que teve como vencedor Miguel Machado, foi cancelado devido a cassação por improbidade administrativa do candidato.

A escolha do prefeito e vice em Anhembi e Cajati, por sua vez, tem regramento na Resolução 538/2021. Para esses municípios, a eleição adiada ocorreria em 11 de abril e o prazo para registro de candidatura ainda será aberto, podendo ser feito até as 19 horas do dia 4 de junho. As convenções partidárias devem ocorrer entre 27 de maio e 1º de junho.

Atualmente o cargo de prefeito de Anhembi é ocupado por Lindeval Augusto Mota (PP), presidente da Câmara anhembinhense. Ele estava afastado por ter contraído Covid-19.

As novas eleições acontecerão, ainda, em oito cidades do interior paulista. São elas: Apiaí, Cajati, Campina do Monte Alegre, Itaoca, Leme, Piacatu, Santo Antônio do Jardim e Trabiju.