Mais de 2500 voluntários trabalharão na vacinação contra a Covid-19

Ação de vacinação ocorre no domingo, 16

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu e a Justiça Eleitoral estão organizando um verdadeiro exército de voluntários para a realização da vacinação em massa no Município, que acontece neste domingo, 16.

Do contingente de voluntários, 1.300 são profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, 400 são servidores das demais secretarias da Prefeitura e voluntários da sociedade civil, e cerca de 800 cidadãos botucatuenses que já atuam nas eleições do Cartório eleitoral.

Todos os voluntários irão participar de treinamentos, com orientações que vão desde o acolhimento do cidadão no posto de vacinação, verificação de documentos, preenchimento de formulários, orientação de local e a vacinação propriamente.

Todos os participantes da vacinação em massa se inscreveram voluntariamente para este momento histórico do Município.

A vacinação em massa dos botucatuenses faz parte de um projeto de estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates.