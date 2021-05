Ministro da Saúde confirma presença na vacinação em Botucatu

A vacinação contemplará mais de 80 mil botucatuenses de 18 a 60 anos

Da Redação

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou presença na campanha de vacinação contra a Covid-19 que ocorrerá neste domingo, 16 de maio. Informação foi dada pela Prefeitura de Botucatu, que frisou a participação do representante do governo federal no início da ação de imunização, a partir das 8 horas.

Ele acompanhará as primeiras aplicações das 80 mil doses da vacina de Oxford/Astrazeneca enviadas esta semana e que fazem parte da pesquisa que analisará a efetividade do imunizante. Tais aplicações simbólicas devem ocorrer na Escola Cardoso de Almeida, na Praça Professor Martinho Nogueira. Já há um cerco no local para impedir o trânsito de veículos.

Ainda não está certo se o ministro se dirigirá diretamente à escola ou se encontrará antes com o prefeito Mário Pardini, em outro local.

A vacinação contemplará mais de 80 mil botucatuenses de 18 a 60 anos. Para isso, um forte esquema de logística foi preparado, com o uso de 45 seções eleitorais transformadas em postos e mais quatro espaços extras, instalados em ginásios.