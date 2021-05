Bauru: adesão para prorrogação do pagamento à vista do IPTU termina segunda-feira

Prorrogação poderá ser feita pelo contribuinte que tenha sofrido perda de renda na pandemia

Da Redação

O prazo de adesão para a prorrogação do pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), sem desconto e sem juros ou multa, em Bauru, vai até esta segunda-feira (17).

Para quem fizer o cadastramento no site da prefeitura, o pagamento à vista passa a ser possível até o dia 16 de agosto, sem desconto, uma vez que o desconto à vista era válido até o mês passado. Contudo, o contribuinte não terá a cobrança de juros, mantendo o valor normal do imposto.

CADASTRO

A prorrogação do pagamento poderá ser feita pelo contribuinte que tenha sofrido perda de renda, receita ou salário por causa da pandemia. Para fazer o pagamento à vista, sem desconto, até o dia 16 de agosto, sem pagar juros, o contribuinte deve entrar no site da Prefeitura de Bauru, em www.bauru.sp.gov.br/financas/iptu. A pessoa deve colocar a identificação do imóvel e o CPF ou CNPJ.

Em seguida, deve apertar o botão ‘Prorrogação da Parcela Única sem desconto do IPTU’. Depois, em uma nova tela, será solicitada a concordância da pessoa, que ao confirmar, será efetivado o adiamento de maio para agosto, sem incidência de juros. Este cadastramento no site deve ser feito até o dia 17 de maio.

PARCELADO

Já o pagamento parcelado do IPTU segue com as mesmas datas. A primeira parcela venceu em abril, e a segunda vence nesta segunda-feira, dia 17 de maio, e as demais nos meses seguintes. A última parcela deverá ser paga em dezembro, como nos anos anteriores. O contribuinte que está pagando o IPTU parcelado não conseguirá optar pelo pagamento à vista sem desconto em agosto deste ano.