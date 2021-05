Botucatu: ladrões fazem casal refém e tentam roubar caminhão

Ação ocorreu após denúncia anônima e dois irmãos foram presos na ocorrência

Da Redação

Um caso de roubo seguido por sequestro-relâmpago foi registrado pela Guarda Civil Municipal (GCM) por volta das 23 horas desta sexta-feira, 14 de maio, em Botucatu. Um motorista de caminhão avaliado em mais de R$ 100 mil foi vítima de tentativa de roubo e o casal proprietário do veículo estava em poder dos acusados do crime. O fato ocorreu na região do Cachoeirinha.

Consta em boletim que após uma denúncia anônima, os agentes municipais efetuaram patrulhamento de um caminhão suspeito, onde o motorista do veículo contratado via aplicado para um frete, teria parado em um posto de combustíveis, na Avenida Vital Brasil para abastecimento e pedido ajuda a populares. Eem contato com a GCM, o homem do caminhão alegou que desconfiava de que dois indivíduos que o seguiam em uma moto pudessem roubá-lo. Ele disse ser contratado para levar o veículo de Botucatu até o Paraguai, passando por Mato Grosso.

Os homens da moto foram abordados pela GCM e alegaram inicialmente que eram da empresa responsável pela compra do veículo. No entanto, acabaram por confessar o roubo ao dono do caminhão, ocorrido às 6 horas do mesmo dia.

Alegaram, ainda, que havia um casal (proprietário do caminhão) sob cárcere com outro elemento, no conjunto do Cachoeirinha 2, na região Leste da Cidade. Durante a abordagem, ficou constatado que o motorista contratado para o transporte do caminhão não era o dono do caminhão. A equipe da GCM deslocou-se até o conjunto habitacional e, sem resistência do terceiro indivíduo, que fazia a mulher de refém, fez a prisão do mesmo.

O casal alegou que saiu de Uberaba (MG) para Botucatu após ser contratado para um frete. O homem e a mulher, de 30 e 27 anos, respectivamente, foram surpreendidos com o rapto. Os autores, dois irmãos de 23 e 27 anos e mais um homem de 19 anos, moradores da Cidade, foram presos.