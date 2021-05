Vacinação: quem for morador de Botucatu e estiver viajando precisará fazer cadastro no site da Prefeitura

Da Redação

Na vacinação em massa contra a Covid-19 que ocorrerá em Botucatu, neste domingo, 16, mais de 80 mil botucatuenses de 18 a 60 anos receberão as doses do imunizantes. No entanto, há pessoas que não estarão na Cidade, na oportunidade.

A pessoa que venha a residir ou seja eleitora regular em Botucatu deverá fazer o cadastro no site da Prefeitura e aguardar contato da Secretaria de Saúde. Estes serão vacinados após o dia 16, depois de comprovarem a residência no Município.

Além disso, quem residir em outra cidade e trabalhe em Botucatu não terá direito a receber a dose.

A vacinação será exclusiva para moradores de Botucatu, com idade entre 18 e 60 anos (menores de 18 anos não possuem vacina aprovada para essa faixa etária e maiores de 60 anos continuarão sendo vacinados nas unidades de saúde seguindo o Plano Nacional de Imunização).

A iniciativa faz parte do projeto de estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates, com apoio da Justiça Eleitoral.