Botucatu: em 3 horas, mais de 16 mil moradores da Cidade já foram vacinados contra Covid-19

De acordo com o Secretário, é uma média de mais de 5 mil pessoas por hora

Da Redação

O Secretário de Saúde, Dr. André Spadaro, informou que até às 11 horas da manhã deste domingo, 16.786 moradores de Botucatu haviam sido vacinados nas primeiras três horas da Vacinação em massa contra a Covid-19.

De acordo com o Secretário, é uma média de mais de 5 mil pessoas por hora, mas no período da tarde essa média deve aumentar, com a vacinação das pessoas mais jovens, aumentando o fluxo para a imunização, disse em entrevista ao jornalista Flávio Fogueral, do Notícias Botucatu.

A cidade deve vacinar 80 mil moradores de 18 a 60 anos que ainda não foram imunizados. O objetivo da Prefeitura é vacinar 80% do público-alvo neste domingo, até às 18 horas.

A vacinação em massa em Botucatu em uma iniciativa do projeto de estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates. com apoio da Justiça Eleitoral.