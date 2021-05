Botucatu prorroga até às 19 horas vacinação nos ginásios

Quatro locais atenderão até às 19 horas as pessoas

Da Redação

Em função do grande número de pessoa nas filas nos pontos de apoio da Vacinação em massa que ocorre em Botucatu neste domingo 16, o Secretário Municipal da Saúde informou que irá prorrogar o horário de vacinação nestes locais até às 19 horas.

Para que não haja nenhum prejuízo aos munícipes, os quatro locais atenderão até às 19 horas as pessoas que estão com título eleitoral irregular, ou não votem em Botucatu, mas tenham como comprovar residência na Cidade, com documento original.

Os quatro locais são: Complexo Esportivo Heróis do Araguaia, no Jardim Iolanda; SESI, na Cohab 3 (entrada pelos campos de futebol); Ginásio Paralímpico, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes, no Bairro Alto; e Escola Francisco Marins, em Rubião Júnior.