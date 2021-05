Hospital das Clínicas orienta sobre atendimento médico a munícipes com reação vacinal

Mesmo após a vacinação, mantenha os cuidados básicos

Da Redação

Neste domingo, os moradores de Botucatu entre 18 e 60 anos estão sendo vacinados contra a Covid-19.

Uma parte dos vacinados com o imunizante da AstraZeneca pode ter alguma reação leve, como: dor de cabeça, febre, calafrios, mal estar, dor no corpo, diarréia ou dor no local da aplicação.

O que fazer em caso de sintomas leves e necessidade de atendimento médico? Procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua casa!

Horários de funcionamento:

Unidades Básicas de Atendimento (UBS)

de segunda à sexta, das 6h às 17h

Unidades de Pronto Atendimento Noturno

de segunda à sexta, das 18h às 22h.

Pacientes que chegarem ao Pronto-Socorro Adulto (PSA) do HCFMB em horário de funcionamento de UBSs serão avaliados pela Classificação de Risco. Os casos considerados como reações com sintomas leves serão encaminhados para a UBS de referência.

