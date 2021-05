Botucatu: Prefeitura abre novo cadastramento a quem perdeu a vacinação em massa contra a Covid-19

Nova rodada de aplicação ocorrerá entre os dias 18 e 22 de maio

Da Redação

Um dia após a campanha que contemplou mais de 65.950 pessoas com a primeira dose da vacina de Oxford/Astrazeneca, a Prefeitura de Botucatu abriu cadastramento para que munícipes que não receberam o imunizante possam manifestar seu interesse, por meio do site oficial do Poder Público. A nova rodada de aplicação ocorrerá entre os dias 18 e 22 de maio.

Podem se cadastrar pessoas ausentes da cidade na data da vacinação em massa; que tenham recebido a vacina H1N1 há menos de 15 (quinze) dias; tiveram Covid-19 confirmada há menos de 30 dias; estão cumprindo quarentena na data da vacinação em massa. Além disso, o preenchimento também é exigido a moradores de Botucatu, mas não possuem nenhum dos documentos comprobatórios previstos no Decreto 12.286 de 11 de maio de 2021.

Também está disponível um formulário de união estável a moradores que venham a se enquadrar nesta situação. No entanto, gestantes não serão imunizadas neste momento.

A vacinação em massa integra pesquisa realizada pela Unesp, Universidade de Oxford, Fundação Gates, Laboratório Astrazeneca, Ministério da Saúde e Prefeitura de Botucatu, cujo objetivo é avaliar a efetividade da vacina contra o novo coronavírus na população. O estudo terá duração de oito meses.

A segunda dose da vacina está prevista para ser aplicada em agosto. Expectativa é que mais de 80 mil vacinas sejam utilizadas no estudo.