Botucatu vacinou 66 mil pessoas contra a Covid-19 em um único dia

Texto e fotos: Flávio Fogueral

A vacinação contra a Covid-19, em Botucatu, atingiu 65.932 doses aplicadas no domingo, 16 de maio. O número consta em balanço oficial da Secretaria Municipal de Saúde. O valor corresponde a 82,41% das 80 mil vacinas recebidas pela Cidade para a campanha.

Os milhares de botucatuenses que receberam os imunizantes da Oxford/Astrazeneca e integram uma pesquisa em conjunto da Unesp, Universidade de Oxford, Fundação Gates, Prefeitura de Botucatu e Fundação Gates. Em análise, a efetividade dos efeitos da vacinação em massa quanto a redução dos casos de Covid-19 e posteriores internações em hospitais e, de mortes.

Segundo o secretário municipal de Saúde, André Spadaro, a vacinação prosseguirá para pessoas com comprovação de residência em Botucatu nos próximos dias. Devem estar inclusos os munícipes que estejam em quarentena domiciliar ou em recuperação do novo coronavírus. Além disso, mais de dois mil estudantes da Unesp moradores na Cidade também receberão as doses.

O cronograma e esquema logístico será divulgado pela Prefeitura ainda esta semana.