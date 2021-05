Residentes da FMVZ marcam presença na vacinação em Botucatu

Vacinação terminou com mais de 65 mil moradores imunizados

Da Redação

Um grupo de 38 residentes 38 residentes do Programa de Residência em Área Profissional da Saúde da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, marcou presença na vacinação em massa contra a Covid-19, realizada no município, no dia 16 de maio.

A vacinação faz parte do projeto de estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Ministério da Saúde, Governo Federal e Fundação Gates.

Os residentes, acompanhados pelo professor Luiz Henrique de Araújo Machado, coordenador do Conselho de Residência em Medicina Veterinária da FMVZ, atuaram no Ginásio da Escola Municipal Francisco Marins, em Rubião Júnior, auxiliando nas mais diversas funções durante o processo de vacinação, desde a triagem de documentos até a organização de filas.

“Temos residentes fazendo todas as funções, com exceção da aplicação da vacina. A maior parte dos residentes atuou na triagem da população, mas temos pessoas da nossa equipe organizado filas, checando documentos, auferindo temperatura. Acho que nossa ajuda aqui está sendo bastante proveitosa para o momento”, comentou o professor Luiz Henrique, ainda durante a vacinação. “É interessante notar que todos foram contagiados, como profissionais de saúde, pela emoção de participar desse momento tão importante para a cidade. Estão todos muito animados”.

O professor também fez questão de destacar a presença da FMVZ como instituição nesse momento de grande relevância histórica para o município. “A Unesp foi a grande mola motriz para esse acontecimento, juntamente com a Prefeitura. A FMVZ estar aqui participando desse processo, com seus docentes e residentes, reafirma que nossa Faculdade nunca se furtou a auxiliar e contribuir sempre que a cidade precisou de nós”.

Luigi Dias Maciel, residente da área de Cirurgia de Pequenos Animais, comentou a experiência de participar do evento. “Está sendo muito bacana porque o médico veterinário também é um agente de saúde pública. Essa é uma oportunidade de estarmos representando nessa área num momento em que todos se unem para fazer o melhor pela população. O pessoal está muito empolgado em participar desse dia histórico”.

Residente da área de Cirurgia de Grandes Animais, Bruna Nobre de Andrade comentou. “É uma experiência muito boa. Estamos participando de um experimento que vai servir para a melhoria desse processo de vacinação e controle da pandemia e é muito gratificante estar contribuindo de alguma maneira, como profissionais de saúde que somos”.

A vacinação em massa contra a Covid-19 em Botucatu (SP) terminou com mais de 65 mil moradores imunizados neste domingo (16). O objetivo era aplicar a primeira dose da vacina de Oxford/AstraZeneca em 60 mil pessoas, ou seja, em 80% do público-alvo, mas a meta foi ultrapassada. Segundo a Prefeitura foram 65.932 doses aplicadas.