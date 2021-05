São Paulo e Palmeiras disputam título do Paulistão quinta e domingo

Em caso de empate, a decisão do título será nas penalidades

Da Agência Brasil

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu as datas, horários e locais dos jogos de ida e volta da final do Campeonato Paulista de 2021. São Paulo e Palmeiras começam a decidir o título estadual na quinta-feira (20) e o jogo da volta será no próximo domingo (23).

O Verdão fará o primeiro jogo na quinta (20), às 22h (horário de Brasília), no Allianz Parque, e o Tricolor decide o título no Morumbi, às 16h, de domingo (23).

Por ter feito a melhor campanha do Estadual, o São Paulo tem o direito de realizar a segunda e última partida em casa. O campeão de 2021 será o time que com maior saldo no placar agregado (180 minutos). Em caso de empate, a decisão do título será nas penalidades.

O Palmeiras, que busca o bicampeonato estadual, se classificou ontem (16), ao vencer o Corinthians por 2 a 0. Já o São Paulo garantiu a vaga ao golear o Mirassol por 4 a 0. O Tricolor quer voltar a levantar a taça após um jejum de quase nove anos sem título estadual.