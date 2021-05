Vacinação em Botucatu: Anvisa recomenda esperar 7 dias para se doar sangue

Hemocentro recebe doadores de sangue com agendamento prévio em seu horário normal de funcionamento

Da Redação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) recomenda, em nota técnica, que quem recebeu o imunizante Oxford/AstraZeneca, produzido em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), precisa esperar, no mínimo, sete dias para poder doar sangue.

Com a vacinação em massa ocorrida no último domingo em Botucatu, grande parte da população da cidade não está apta a realizar este gesto de amor nesta semana. Por isso, o Hospital das Clínicas (HCFMB) reforça o pedido de doação de sangue aos moradores de cidades da região.

Para aumentar a segurança do doador e evitar aglomerações, o Hemocentro recebe doadores de sangue com agendamento prévio em seu horário normal de funcionamento: de segunda à sexta, das 8h às 16h30 e, aos sábados, das 7h às 12h.

O agendamento da doação pode ser feito pelo telefone (14) 3811-6041 (ramal 240) ou pelo WhatsApp (14) 99624-7055 / (14) 99631-5650.

Lembrando:

– A doação de sangue não expõe o doador ao risco, pois todo material é descartável.

– O Hemocentro segue as regulamentações do Ministério da Saúde. Na triagem, o Hemocentro reforça os questionamentos aos doadores quanto a sintomas gripais e contatos com casos suspeitos.

– Até o momento, não há evidências científicas sobre o contágio via transfusão. Mesmo assim, se o doador for positivo até 14 dias após a doação, deverá comunicar o Hemocentro.

– Além disso, está sendo liberada a entrada de apenas 10 doadores por vez, a fim de favorecer um ambiente com maior circulação de ar e distanciamento entre pessoas.