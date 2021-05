Câmara Municipal de Botucatu aprova verba de R$ 300 mil para modernização da Defesa Civil

Na prática, o emparelhamento possibilita a suplementação e modernização dos equipamentos e serviços

Da Redação

A sessão ordinária desta segunda-feira, 17 de maio, contava com um projeto de lei na Ordem do Dia, o qual foi aprovado por unanimidade após breve debate dos vereadores.

O PL 22/2021, de autoria do Prefeito, pedia para que a Câmara autorizasse o Poder Executivo a celebrar convênio com o governo do estado de São Paulo, por intermédio da Casa Militar, da Coordenadoria Estadual de Proteção e da Defesa Civil, com o objetivo de emparelhar a Defesa Civil Municipal.

Na prática, o emparelhamento possibilita a suplementação e modernização dos equipamentos e serviços da Defesa Civil Municipal, principalmente os utilizados na gestão de riscos e desastres, por meio da transferência de materiais com o valor de até 300 mil reais.