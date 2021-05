Moradores de Botucatu que não se vacinaram no domingo serão imunizados no dia 22; confira locais e critérios:

Pessoas ainda podem se cadastrar até às 23h59 desta terça-feira, 18, quando encerra o prazo para preenchimento

Do Leia Notícias

A Prefeitura de Botucatu confirmou para o dia 22 (sábado) a vacinação contra Covid das pessoas que não conseguiram comprovar residência em Botucatu na vacinação em massa no último domingo, 16.

A vacinação ocorrerá nos Ginásios Heróis do Araguaia, no Jardim Iolanda, e Paralímpico, atrás do Ginásio Municipal, no Bairro Alto, das 08h às 17 horas.

As pessoas ainda podem se cadastrar até às 23h59 desta terça-feira, 18, quando encerra o prazo para preenchimento do formulário para a vacinação de pessoas que não conseguiram comprovar residência em Botucatu no último domingo, 16.

Quem é morador de Botucatu e não conseguiu se vacinar, deve preencher o formulário que está no site da Prefeitura (www.botucatu.sp.gov.br), de acordo com os seguintes motivos:

– Ausentes da cidade na data da vacinação em massa ou que trabalharam durante todo o dia;

– Receberam a vacina H1N1 há menos de 15 (quinze) dias;

– Tiveram Covid-19 confirmada há menos de 30 dias;

– Estão cumprindo quarentena na data da vacinação em massa.

– São moradores de Botucatu, mas não possuem nenhum dos documentos comprobatórios previstos no Decreto 12.286 de 11 de maio de 2021.

Após o preenchimento do formulário, os cidadãos devem aguardar contato da Secretaria Municipal da Saúde, que ocorrerá somente por SMS (mensagem de texto) ou e-mail. Qualquer comunicado além desses formatos deve ser ignorado pela população.