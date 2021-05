Morre de Covid-19 a mãe da criança de 11 anos, vítima mais jovem da pandemia em Botucatu

Com isso, chegam a 209 as mortes acumuladas

Da Redação

Morreu nesta terça-feira, 18 de maio, uma mulher de 45 anos, vítima da Covid-19. Ela é mãe do menino de 11 anos que também foi vitimado pela doença, em Botucatu.

Ela estava internada na rede privada de saúde, enquanto que a criança, que esteve sob cuidados médicos no Hospital das Clínicas, veio a óbito no dia 27 de abril.

Com isso, chegam a 209 as mortes acumuladas. É a décima terceira fatalidade de moradores de Botucatu neste mês, o que equivale a 6,22% do total desde o início da pandemia.