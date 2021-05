Pardini decreta luto oficial em Botucatu pela morte de Bruno Covas

O ato está no Diário Oficial desta terça-feira, 18 de maio

Da Redação

O prefeito Mário Pardini decretou luto oficial de três dias em decorrência do falecimento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, morto no domingo, 16 de maio, em decorrência de complicações de um câncer.

O ato está no Diário Oficial de Botucatu desta terça-feira, 18 de maio, e consta no decreto nº 12.296.

Covas veio a óbito após um longo tratamento contra o câncer. Desde 2019, Covas enfrentava a doença, inicialmente descoberta no trato digestivo, mas que se espalhou para o fígado e para os ossos.