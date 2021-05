Ponto MIS oferece curso gratuito sobre Linguagem de roteiro

A data limite para inscrição será sempre às 12h do dia da oficina

A Diretoria de Cultura e o MIS oferecem aos amantes da arte cinematográfica “Oficina de Introdução a Linguagem de Roteiro”, que acontecerá entre os dias 24 a 28 de maio. As inscrições serão via plataforma da Sympla e devem ser feitas pelo próprio aluno.

A data limite para inscrição será sempre às 12h do dia da oficina. O link de acesso a aula será enviado automaticamente ao aluno pelo e-mail cadastrado na inscrição, assim como o certificado. O limite de vagas por dia é de 20 vagas por semana.

Segue os links diários de acesso:

24/05 – https://www.sympla.com.br/ oficina-introducao-a- linguagem-do-roteiro-com- daniela-smith__1219211

25/05 – https://www.sympla.com.br/ oficina-introducao-a- linguagem-do-roteiro-com- daniela-smith__1219824

26/05 – https://www.sympla.com.br/ oficina-introducao-a- linguagem-do-roteiro-com- daniela-smith–ao-vivo__ 1219830

27/05 – https://www.sympla.com.br/ oficina-introducao-a- linguagem-do-roteiro-com- daniela-smith–ao-vivo__ 1219864

28/05 – https://www.sympla.com.br/ oficina-introducao-a- linguagem-do-roteiro-com- daniela-smith–ao-vivo__ 1219869

A Oficina

A Oficina tem como objetivo promover o exercício da imaginação oferecendo ao grupo ferramentas teóricas e técnicas que impulsionem e alicercem a criação e a produção de roteiros audiovisuais, através de noções técnicas sobre o processo de criação do roteiro cinematográfico desde o surgimento da ideia até a formatação do roteiro final, fazendo o participante compreender as etapas que envolvem a escritura de um roteiro audiovisual.

Sobre o MIS

O Ponto MIS, Programa de Formatação e Difusão Cultural do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, tem como área de atuação o cinema e o audiovisual no interior do Estado. A partir de parcerias com municípios, envia mensalmente mostras de cinema, oficinas, palestras e realiza, a cada semestre, cursos de formação em gestão cultural para secretários e diretores de cultura nas cidades parceiras.