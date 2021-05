Vacinação para gestantes e puérperas com comorbidades começa nesta terça-feira em Bauru

Vacinação será das 9h às 13h, na Casa da Mulher

Da Redação

A Secretaria de Saúde começa nesta terça-feira (18) a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para gestantes com comorbidades e também puérperas – mulheres que tiveram filho há até 45 dias – com comorbidades. A vacinação será das 9h às 13h, na Casa da Mulher, e antes é necessário o agendamento no site da Prefeitura de Bauru (www.bauru.sp.gov.br/agendamentovacinas). Na data e horário marcados, a mulher deve comparecer para receber a primeira dose.

Para esta etapa, a Prefeitura de Bauru recebeu 720 doses da vacina Coronavac, enviadas pelo Estado. A relação de comorbidades aceitas para que a dose seja aplica está no site da Prefeitura de Bauru (https://www2.bauru.sp.gov.br/materia.aspx?n=38403). Inicialmente, a vacinação das gestantes e puérperas com comorbidades teria início na semana passada, mas foi suspensa depois de recomendação da Anvisa para que a vacina AstraZeneca/Oxford não fosse usada para este público. Com isso, o Estado remanejou doses da Coronavac para que os municípios pudessem aplicar as vacinas nas gestantes e puérperas.

DOCUMENTOS

As gestantes e puérperas com comorbidades, com idade superior a 18 anos, receberão a vacina de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, na Casa da Mulher. O agendamento deve ser feito no site da Prefeitura de Bauru. No momento da vacinação, devem ser apresentados RG, CPF, comprovante de residência e carta ou laudo médico comprovando a comorbidade. No caso das gestantes, deve ser levada ainda a carteirinha de pré-natal, e para as puérperas, a certidão de nascimento da criança.

OUTROS PÚBLICOS

A vacinação de outros públicos continua em Bauru. As pessoas com 60 anos ou mais podem receber a primeira dose nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e no Promai, das 8h às 10h. Já as pessoas com Síndrome de Down e pessoas que passaram por transplante de órgão sólido e tomam imunossupressores, de 18 a 59 anos, podem receber a vacina nas UBSs e USFs, das 10h às 12h.

Também continua a vacinação para pessoas de 50 a 59 anos com comorbidades, e para pessoas de 50 a 59 anos com deficiência permanente que recebem o BPC, nos dois casos realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, nas UBSs e USFs. Em todos esses casos, é necessário o agendamento no site da Prefeitura de Bauru. Já as pessoas com doença renal crônica que fazem hemodiálise estão recebendo a vacina em seus locais de tratamento.