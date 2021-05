Alunos do IBB da Unesp recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Desde as 7h30, a vacinação começou com os alunos da FMB

Da Redação

No último domingo (16), cerca de 66 mil botucatuenses participaram da vacinação em massa com a primeira dose da vacina de Oxford/AstraZeneca na cidade, que utilizou a estrutura das eleições do ano passado e 2,5 mil voluntários para realizar as aplicações.

Hoje (19), chegou a vez dos alunos regularmente matriculados no Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IB), que foram convocados via e-mail para receber a primeira dose no piso térreo da Central de Aulas da Faculdade de Medicina de Botucatu/Unesp (FMB). Os alunos deveriam portar documento com foto e um questionário, que foi enviado no e-mail dos estudantes, preenchido e assinado, além de já ter completado o cadastro no portal Vacina Já.

“Houve o cuidado de separar os estudantes por horários justamente para evitar aglomeração. Essa vacinação está dentro da perspectiva do projeto de pesquisa vinculado à Astrazeneca/Oxford. Essa possibilidade de imunização pretende verificar a efetividade da vacina na vida real, já que os estudantes circulam na cidade e, logo, estarão usufruindo dessa imunização, como a população que é natural de Botucatu. Com a imunização dos estudantes, a expectativa é também encontrar resultados efetivos para a pesquisa produzida pela Unesp. Esperamos ver todo o país imunizado o mais rápido possível”, comenta o diretor do IB, professor Luiz Fernando Rolim.

Assessoria do Instituto de Biociências não informou a quantidade de alunos que teriam direito a receber o imunizante.

Os horários de vacinação foram os seguintes:

Ciências Biológicas noturno – 8h

Física Médica – 9h

Nutrição- 10h

Ciências biomédicas- 11h

Ciências Biológicas integral turma A – 13h30

Ciências Biológicas turma B – 14h30

